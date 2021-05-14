Манила, , 05:37 — REGNUM Власти Филиппин запретили въезд иностранцев в страну из Омана и Объединенных Арабских Эмиратов, заявил представитель филиппинского президента Гарри Рок в ходе пресс-конференции.

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Сообщается, что всем, кто в течение последних 14 дней посещал Оман или ОАЭ, будет запрещен въезд на Филиппины. Запрет будет действовать с 15 по 31 мая. При этом всем, кто попытается въехать на филиппинскую территорию до 15 мая, власти разрешат посетить страну. Тем не менее прибывшим придется пройти строгий двухнедельный карантин.

Также до конца мая продлевается запрет на въезд на Филиппины из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. Отмечается, что на филиппинской территории уже фиксировались случаи заражения индийским штаммом SARS-CoV-2. При этом выявили инфекцию у людей, прибывших из Омана и ОАЭ.