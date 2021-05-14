Челябинск, 14 мая, 2021, 05:35 — ИА Регнум. В Карабаше Челябинской области жители Миасса и Челябинска задержаны за незаконный лов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рыбаки

Обнаружили их сотрудники ГИБДД. В багажнике автомашины они нашли лесковые сети и пойманную рыбу. Ущерб, причинённый ими государству, составил десятки тысяч рублей.

Теперь обоим грозит до двух лет колонии. До суда их отпустили под обязательства о явке.