Ульяновск, , 05:29 — REGNUM Большинства иностранных студентов, у которых ранее выявлено заражение коронавирусом, заболевание проходит в лёгкой форме. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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В ведомстве отмечают, что «коронавирусная инфекция обнаружена у них активно», все тесты методом ПЦР были сделаны в лабораториях Ульяновска сразу после прибытия студентов — 29 апреля. В управлении также подчёркивают, что студенты более двух недель находятся на изоляции в условиях обсерватора.

«Студенты с положительным ПЦР находятся в условиях стационара, из них из них более 2/3 — с бессимптомным или с легким течением в виде ОРВИ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у 52 студентов из Индии и Йемена, которые прилетели в конце апреля из Дели. В связи с происшествием был открыт обсерватор на базе санатория «Чайка» и усилен контроль за прибывающими из эпидемически неблагополучных стран.

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области проведено 872 101 лабораторное исследование на коронавирус в отношении 834 667 человек. В настоящее время под наблюдением остаются 8667 контактных лиц.

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