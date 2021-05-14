Владивосток, , 05:30 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко частично снял особый противопожарный режим — он пока продолжает действовать в трёх муниципальных образований, сообщили 14 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Мы снимаем противопожарный режим, чтобы у людей был доступ к речкам, водоемам, лесным угодьям, чтобы охотобщества могли заниматься своей работой. Но вместе с тем населению необходимо по-прежнему помнить о необходимости осторожного обращения с огнём, соблюдения техники безопасности, а также об опасности клещевого энцефалита», — сказал Кожемяко.

При этом в Красноармейском, Пожарском районах и Тернейском муниципальном округе действие особого противопожарного режима сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим введён во всех районах Республики Алтай, а также на территории Горно-Алтайска.