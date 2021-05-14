Аргаяш, Челябинская область, , 05:28 — REGNUM В Челябинской области задержан гражданин, сбивший на автомобиле 65-летнего велосипедиста. Мужчина скончался, а водитель скрылся с места происшествия, сообщает областной главк МВД России.

Происшествие случилось в Аргаяшском районе. Пострадавшим оказался житель деревни Селяева. Под подозрение попал 54-летний житель деревни Камышевка. На его машине были видны следы ДТП.

Теперь ему грозит до 12 лет колонии. Впрочем, до суда его отпустили под обязательство о явке.