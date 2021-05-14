Нью-Йорк, США, , 06:25 — REGNUM На аукционе Christie's в Нью-Йорке картина голландского импрессиониста Винсента Ван Гога «Мост в Тренктае, Арль» 13 мая была продана почти за $39,3 млн. Трансляция торгов велась на сайте аукционного дома.

Цена лота по итогу торгов достигла $34 млн. С учётом всех дополнительных выплат новый владелец заплатит за картину $39,29 млн.

Ван Гог написал эту картину в 1888 году, в период, который специалисты считают одним из наиболее продуктивных в его творчестве. Напомним, что 27 июля 1890 года, в возрасте 37 лет, Винсент Ван Гог покончил с собой выстрелом из револьвера.

В сообщении Christie's отмечается, что картина «Мост в Тренктае, Арль» с 2022 по 2023 год будет выставляться в Институте искусств Детройта.

Как сообщало ИА REGNUM, на аукционе Christie's в Нью-Йорке картина знаменитого французского импрессиониста Клода Моне «Мост Ватерлоо. Эффект тумана» 13 мая была продана почти за $48,5 млн.