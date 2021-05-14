Ульяновск, , 05:19 — REGNUM В Ульяновской области под наблюдением в условиях пандемии коронавируса находятся более 8,6 тыс. человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным ведомства, за последние сутки в области предварительно подтверждено 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что такое же число носителей коронавируса выявлено 9 мая, 10 — 12 было подтверждено по 76 случаев заражения SARS-CoV-2.

С начала пандемии в Ульяновской области проведено 872 101 лабораторное исследование. Всего тесты на коронавирус сдали 834 667 человек.

В настоящее время под наблюдением находятся 8667 контактных лиц.

Отметим, что в Ульяновской областной клинической больнице введён в эксплуатацию новый ангиограф стоимостью более 54 млн рублей. Он используется для внутрисосудистой диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.