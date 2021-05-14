Якутск, 14 мая 2021, 05:28 — REGNUM В Якутии зафиксировано ещё три летальных исхода пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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За минувшие сутки выявлено 106 (днём ранее — 107) новых случаев заражения SARS-CoV-2.
С начала пандемии сделано 1 077 512 тестов, зарегистрировано 36 635 носителей коронавируса, выздоровели более 33 тыс. человек, скончались 625 пациентов.
За сутки лабораториями проведено 3208 исследований на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, работодателям Якутии необходимо предусмотреть в коллективных договорах дополнительные дни отдыха в связи с вакцинацией сотрудников от коронавируса.