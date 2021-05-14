Провиденс, США, , 05:09 — REGNUM Инцидент со стрельбой произошел в американском городе Провиденс (штат Род-Айленд), сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что перестрелка произошла вечером 13 мая. В результате происшествия ранения получили девять человек. Отмечается, что трое из раненых находятся в критическом состоянии, их уже доставили в больницу. При этом полиции пока не удалось поймать злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в американском Нью-Йорке неизвестный открыл огонь по людям на Таймс-сквер. В результате происшествия ранения получили две женщины и один ребенок. Позднее, 13 мая, подозреваемого задержали в штате Флорида.

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