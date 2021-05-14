Москва, , 06:24 — REGNUM В пятницу, 14 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха — +22…+24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 15 мая в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, в отдельных районах гроза. Температура воздуха — +13…+15 °C.

Ветер юго-восточный, южный 6−11 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +20…+25 °C днём и +10…+15 °C ночью, местами сильный дождь.

В субботу, 15 мая, днём в столице ожидается +22…+24 °C. По области +20…+25 °C. Ночью в регионе ожидается +9…+14 °C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами гроза.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве с 17 мая будет достигать +25…+27 °C.

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