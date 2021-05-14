Шри-Джаяварденепура-Котте, , 04:56 — REGNUM Новые правила въезда для иностранцев ввели власти Шри-Ланки из-за угрозы распространения коронавируса, 13 мая сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России АТОР.

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Так, все иностранные граждане, которые прибывают на остров, должны проходить обязательный двухнедельный карантин в сертифицированных отелях. Ранее власти отменяли самоизоляцию для туристов с прививками от COVID-19, однако правила въезда вновь ужесточили.

Указанный режим будет действовать до конца мая. При этом детей младше двух лет освободили от сдачи от ПЦР-тестов на коронавирус. В стране также объявлен комендантский час в ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Япония запретила въезд для иностранных граждан, находившихся последние две недели на территории Индии, Пакистана или Непала.

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