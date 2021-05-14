Сургут, Югра, , 04:55 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) бывшего инспектора отдела безопасности исправительной колонии № 11 обвиняют в превышении полномочий и взяточничестве. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, бывший сотрудник колонии в октябре 2020 года получил от одного из осужденных взятку размером 62 тысячи рублей за передачу предметов, запрещённых внутренним распорядком исправительного учреждения.

Факт взятки выявлен службой собственной безопасности УФСИН России по Югре. Инспектор был уволен.

Ранее в Сургуте было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника лечебно-исправительного учреждения, которого подозревают в доставке заключённому за взятку мобильного телефона и сим-карты.