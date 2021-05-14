Чанша, Китай, , 04:52 — REGNUM Объем внешней торговли центральной китайской провинции Хунань достиг 163,51 млрд юаней (около $25,41 млрд) за первые четыре месяца 2021 года, что на 27,9% больше в годовом исчислении, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

По данным таможенных служб столицы региона города Чанша, страны АСЕАН являются крупнейшим торговым партнером провинции, в то время как торговля с Соединенными Штатами также активно растет.

В общем объеме внешней торговли экспорт составил 110,34 млрд юаней, а импорт — 53,17 млрд юаней, увеличившись соответственно на 32,8% и 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт механической и электротехнической продукции быстро рос, а вот импорт сократился. Экспорт одежды также сократился, в то время как импорт руды и зерна быстро увеличился, если верить данным таможни.