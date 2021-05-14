Посёлок городского типа Кавалерово, Приморский край, , 04:50 — REGNUM Незаконная рубка леса обнаружена 12 мая на территории Кавалеровского лесничества в Приморье. Ущерб составил почти 9 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Вырубка леса (сс) skoddeheimen

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В ходе совместного рейда лесных инспекторов, полиции и силовиков выявлен факт незаконной рубки древесины дуба в объеме 57 куб. метров.

«Размер причиненного ущерба составил 8,8 млн рублей. На месте преступления обнаружены специализированная лесозаготовительная техника и нелегально заготовленная древесина. Материалы переданы в правоохранительных органах для возбуждения уголовного дела», — пояснили в правительстве Приморья.

Конфискация техники является наиболее эффективной мерой борьбы с «черными» лесорубами. С начала года в Приморье её изъято более 10 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Тернейском районе Приморье специалисты пресекли незаконную рубку леса — у «чёрных» лесорубов изъяли добытую древесину и четыре колесных трактора с приспособлениями для трелевочных работ.