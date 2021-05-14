Пекин, , 04:48 — REGNUM Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае выросли почти на 250% в годовом исчислении за первые четыре месяца года на фоне устойчивого восстановления рыночного спроса, сообщает агентство Синьхуа.

За указанный период продажи NEV составили 732 000 единиц, что на 249,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, в апреле продажи NEV выросли на 180% в годовом исчислении и достигли 206 000 единиц.

Месячное производство и продажи NEV осталось на уровне более 200 000 единиц, установив новые ежемесячные рекорды и опередив автомобильную промышленность в целом.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, страна намерена продолжить содействовать качественному развитию NEV посредством интеграции таких электрификации и интеллектуализации.