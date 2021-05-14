Пекин, , 04:43 — REGNUM Продажи автомобилей в Китае выросли на 8,6% в годовом исчислении до 2,25 млн единиц в апреле, показали данные Китайской ассоциации автопроизводителей, передаёт агентство Синьхуа.

В период с января по апрель продажи автомобилей в стране выросли на 51,8% в годовом исчислении до 8,75 млн единиц. В прошлом месяце продажи легковых автомобилей выросли на 10,8% в годовом исчислении до 1,7 мн единиц.

За первые четыре месяца продажи легковых автомобилей в Китае выросли на 53,1% в годовом исчислении до 6,79 млн. единиц.