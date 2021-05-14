Иньчуань, Китай, , 04:41 — REGNUM Новый грузовой поезд покинул 11 мая город Чжунвэй в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, открыв глобальную систему сухопутно-морских перевозок в регионе, сообщает агентство Синьхуа.

Поезд, груженный 2500 тоннами таких товаров вроде метионина, каменных плит и пшеницы общей стоимостью 6 млн юаней (около $934 000), отправился в город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, где расположен операционный центр Нового Международного торгового коридора «Суша-море».

Новый Международный торгово-логистический коридор «Суша-море», совместно построенный провинциями западного Китая и Сингапуром, позволяет западу Китая «выйти в мир» через залив Бэйбу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны по железной дороге, морю и автодорогам.