Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Проведение митингов со своими участием собирается возобновить в июне бывший президент США Дональд Трамп, 13 мая сообщило издание The New York Post со ссылкой на собственные источники.

По их информации, в настоящее время экс-глава государства ищет площадки для этих мероприятий. Отмечается, что речь идет о двух митингах в июне и одном в начале июля, когда в США будут праздновать День независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) Дональд Трамп заявил, что не будет создавать в стране новую политическую партию.

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