Сеул, , 04:36 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 747 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 729 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что в Южной Корее продолжается рост заболеваемости COVID-19. В частности, в стране уже второй день подряд ежесуточно выявляют более 700 инфицированных после кратковременного снижения заболеваемости.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 130 380. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1893 человека.