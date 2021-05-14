Пекин, , 04:33 — REGNUM Продажи легковых автомобилей в Китае в прошлом месяце выросли в годовом исчислении после того, как продажи автомобилей резко упали на фоне эпидемии COVID-19 в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Розничные продажи легковых автомобилей, включая седаны, спортивные внедорожники и многоцелевые транспортные средства, выросли на 12,4% в годовом исчислении до примерно 1,61 млн единиц в апреле, если верить данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

По данным ассоциации, в апреле этот показатель снизился на 8,3% по сравнению с мартом. Продажи легковых автомобилей за первые четыре месяца составили 6,7 млн единиц, что на 50,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является рекордным скачком с тех пор, как CPCA начала отслеживать розничные продажи в 2005 году.

Ассоциация объяснила высокий рост эффектом низкой базы прошлого года. Продажи автомобилей класса люкс выросли на 30% в годовом исчислении в апреле. По сравнению с тем же месяцем 2019 года спрос вырос на 50%, что отражает устойчивый рост на фоне повышения потребления в Китае.