Заводоуковск, Тюменская область, , 04:33 — REGNUM В Тюменской области перед судом предстанет госохотинспектор из Заводоуковска, который за взятки не замечал браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствием установлено, что весной 2019 года в ходе рейда госохотинспектор задержал застрелившего лося браконьера. Он не сообщил об этом в полицию за 220 тыс. рублей взятки. Браконьер избежал таким образом наказания. Летом 2020 года также избежал наказания браконьер, подстреливший косулю. Нарушитель вручил госохотинспектору взятку телевизором стоимостью 140 тыс. рублей.

Факты получения взяток выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Материалы в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство. Госохотинспектор находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд.