Пекин, , 04:30 — REGNUM Индекс потребительских цен Китая (CPI), являющийся основным индикатором инфляции, показал ускоренный рост в апреле, поскольку внутренний спрос продолжал расти, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс потребительских цен вырос на 0,9% в годовом исчислении в апреле, что быстрее, чем 0,4% роста, зафиксированного в марте, если верить данным Национального бюро статистики КНР.

В месячном исчислении индекс потребительских цен упал на 0,3% в апреле против 0,5% падения в марте. Внутренний потребительский спрос продолжал восстанавливаться, и в целом цены оставались стабильными в прошлом месяце, сказал старший статистик бюро Дун Лицзюань.