Москва, , 04:30 — REGNUM Хакерская атака на оператора трубопроводов Colonial Pipeline в США могла быть совершена специалистами ЦРУ, заявила президент компании Info Watch Наталья Касперская на международном салоне «Комплексная безопасность 2021».

«Сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны — с уверенностью сказать этого нельзя», — приводит ее слова РИА Новости.

Касперская уточнила, что хакеры, как правило, стараются не оставлять за собой следы, поэтому конкретно установить местонахождение злоумышленника зачастую невозможно. При этом она отметила, что в США существует подразделение UMBRAGE, которое маскируется под иностранных хакеров, в частности, из России, КНДР, Китая и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Colonial Pipeline восстановила работу своей трубопроводной системы, пострадавшей от хакерской атаки. Отмечалось, что руководство корпорации согласилось выплатить злоумышленникам выкуп в размере $5 млн. При этом президент США Джо Байден заявил, что атаковавшие компанию хакеры якобы живут в России.

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