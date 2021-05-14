Хабаровск, , 04:29 — REGNUM В Хабаровске продолжается весенний набор в ряды Вооруженных сил РФ. Всего до 15 июля в армию уйдут 650 призывников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Военнослужащие Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«У бойцов, проходящих службу по призыву, множество обязанностей, но и немало прав. К примеру, военнослужащие могут пользоваться мобильными телефонами в установленном порядке, ходить в увольнение в гражданской одежде, имеют право на «тихий час» в дневное время. Кроме того, большинство из них остаются служить в родном регионе», — заведующий сектором городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Семен Панюшкин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.