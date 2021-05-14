Пекин, , 04:27 — REGNUM Индекс цен производителей Китая (PPI), который измеряет затраты на товары у фабричных ворот, вырос на 6,8% в годовом исчислении в апреле, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Стабильное восстановление внутреннего промышленного производства и рост цен на некоторые мировые сырьевые товары привели к росту цен на промышленную продукцию, сказал старший статистик бюро Дун Лицзюань.

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,9%, то есть более медленными темпами, что в основном связано со снижением темпов роста цен в нефтяной отрасли и цветной металлургии.

Разбивка данных показала, что PPI во внутреннем секторе добычи нефти и природного газа вырос на 0,4% в месячном исчислении. Более низкие темпы роста вызваны снижением мировых цен на сырую нефть.

За первые четыре месяца рост PPI составил в среднем 3,3% в годовом исчислении. Данные PPI появились вместе с публикацией индекса потребительских цен, основного индикатора инфляции, который в Китае вырос на 0,9% в годовом исчислении в апреле.