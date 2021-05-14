Тюмень, , 04:15 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о подозрительном предмете в полицию. Об этом информирует пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть полиции вечером 12 мая 2021 года поступил звонок от мужчины, сообщившего, что в одном из подъездов дома, расположенного по улице Мельникайте, находится опасный предмет. Из дома были эвакуированы более ста человек.

В результате обследования территории никаких предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, не обнаружено. По горячим следам был вычислен звонивший. Им оказался ранее судимый 38-летний тюменец. В отделе полиции он признался, что оставил муляж на пятом этаже дома и позвонил в полицию.

В отношении лжеминёра возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).