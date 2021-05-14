Владивосток, , 04:11 — REGNUM В первом квартале 2021 года хозяйства всех категорий в Приморье произвели 11 тыс. тонн мяса в живом весе, это в 1,7 раза больше аналогичного периода 2020 года, а также 67 млн штук яиц (прирост +4%) и 25 тыс. тонн молока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе регионального правительства.

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Основной рост обеспечили сельхозорганизации, которые увеличили объёмы производства мяса почти в три раза, яиц — на 6%. При этом фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели нарастили производство мяса и молока на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

На начало апреля в 1,5 раза возросло поголовье свиней, на 13% — птицы. На 4% стало меньше крупного рогатого скота (из него коров — на 1%), овец и коз — на 6%. Снижение поголовья крупного рогатого скота объясняется обновлением дойного стада, а также переходом некоторых предприятий в отрасль растениеводства.

На данный момент в Приморье 60 тыс. голов крупного рогатого скота, из него 30 тыс. коров, 173 тыс. — свиней, 27 тыс. — овец и коз и более 2 млн голов птицы.

Средний удой на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 1,7 тонны, одна курица-несушка снесла 74 яйца. Продуктивность коров снизилась на 4%, кур-несушек — возросла на 6%.

За первые три месяца 2021 года сельскохозяйственные организации реализовали 40,1 тыс. тонн зерновых культур, 19,5 тыс. тонн сои, 0,5 тыс. тонн картофеля, 0,8 тыс. тонн овощей. По сравнению с прошлым годом они продали больше сои на 5,8 тыс. тонн, зерновых культур — на 7,9 тыс. тонн, скота и птицы — на 3 тыс. тонн, яиц — на 3,2 млн штук.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Алтайском крае при росте доходности растениеводства снизилась относительно 2019 года рентабельность производства продукции животноводства.