Южно-Сахалинск, , 06:20 — REGNUM Вблизи тихоокеанского побережья Курильских островов (Сахалинская область) утром 14 мая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 03:44 по местному времени (13 мая, 19:44 мск) в 104 километрах к юго-востоку от Курильска (остров Итуруп, население 1,6 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 48 километров. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0 у берегов японской префектуры Фукусима.

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