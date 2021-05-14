Мале, , 03:54 — REGNUM Использование российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» одобрено на Мальдивах, 13 мая сообщается на странице препарата в Twitter.

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Решение об этом приняло управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в республике (FDA). Мальдивы стали 65 страной мира, в которой зарегистрирован «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая на Филиппины прибыла вторая по счету партия вакцины «Спутник V».

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