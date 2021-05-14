Южно-Сахалинск, 14 мая, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Администрация Ногликского района предупредила местных жителей о голодном медведе, который бродит в районе завода Чайво.

Андрей Шапран ИА REGNUM Медведь

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«В районе расположения нефтеперерабатывающего завода Чайво бродит голодный медведь, который ни на что не реагирует и предпринимает попытки нападения. Будьте осторожны! Предупредите своих родственников и знакомых!», — написали в телеграм-канале администрации.

В агентстве лесного и охотничьего хозяйства ИА Sakh.com рассказали, что про этого медведя знают и держат ситуацию на контроле. Случаев нападения косолапого на людей не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, белый арктический медведь, который оккупировал посёлок Джебарики-Хая Томпонского района в Якутии, будет отловлен.