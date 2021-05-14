Пекин, , 03:42 — REGNUM Китай продолжит сокращать налоги и сборы, чтобы повысить жизнеспособность рыночных субъектов, заявил главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

Китай мобилизует финансовые ресурсы для поддержки реального сектора экономики, сократит накладываемые правительством операционные издержки и сократит затраты на рабочую силу для фирм, говорится в уведомлении, опубликованном Национальной комиссией по развитию и реформам и тремя другими министерствами.

Страна также сократит расходы на логистику, отменит или снизит некоторые портовые сборы за автомобильные дороги и гражданскую авиацию, а также улучшит транспортную и логистическую инфраструктуру, говорится в уведомлении.

Также будут предприняты усилия по улучшению оборота капитала фирм и обеспечению своевременных платежей малым и средним предприятиям. Китай будет поддерживать непрерывность и устойчивость макроэкономической политики в этом году, чтобы поддерживать функционирование экономики в необходимом диапазоне, согласно отчету о работе правительства в этом году.

В докладе говорится, что страна продолжит проводить систематическую политику снижения налогов, продлит срок действия ряда временных мер, таких как льготы по налогу на добавленную стоимость для мелких налогоплательщиков, и примет новую политику по структурному снижению налогов, чтобы компенсировать влияние некоторых корректировок политики.