Магадан, , 03:45 — REGNUM В Магаданской области 14 679 человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Читайте также: Срок годности «Спутника V» увеличили до восьми месяцев

Первым компонентом привились 20 219 жителей Колымы, из них 5900 человек страше 60 лет.

Лидером по количеству вакцинированных стал Северо-Эвенский городской округ — здесь привито 60,3% от запланированного объёма.

Как сообщало ИА REGNUM, срок годности российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» увеличили на два месяца.