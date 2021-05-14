Магадан, 14 мая 2021, 03:45 — REGNUM В Магаданской области 14 679 человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе правительства региона.
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Первым компонентом привились 20 219 жителей Колымы, из них 5900 человек страше 60 лет.
Лидером по количеству вакцинированных стал Северо-Эвенский городской округ — здесь привито 60,3% от запланированного объёма.
Как сообщало ИА REGNUM, срок годности российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» увеличили на два месяца.