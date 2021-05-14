Москва, , 03:42 — REGNUM В рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы» на сайте Министерства обороны России опубликованы уникальные фотографии известных советских военачальников в минуты отдыха. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Открытый на официальном сайте военного ведомства раздел представляет уникальные фотографии военачальников и полководцев Великой Отечественной войны, сделанные уже в мирное время в минуты отдыха на даче и в кругу семьи.

«Посетители раздела смогут, например, увидеть главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна или Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна за приготовлением шашлыков, супругов Говоровых или Покрышкиных на лодочной прогулке, Коневых, Соколовских, Хрулевых, Чуйковых в кругу родных и друзей», — говорится в сообщении.

Нашим современникам будет интересно узнать, что многие советские военачальники дружили семьями и часто вместе отдыхали. Некоторые из них даже становились родственниками.

Как сообщало ИА REGNUM, сад Победы в знак памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны появился в Брянске.

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