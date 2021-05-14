Пекин, , 03:40 — REGNUM Индекс оповещения о запасах транспортных средств в Китае, который отражает давление на автомобильных дилеров, вырос на 0,9 процентных пункта в месячном исчислении в апреле, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс составил 56,4%, что на 0,4 процентных пункта ниже в годовом исчислении, если верить данным Ассоциации автомобильных дилеров Китая.

Более высокие показатели указывают на более слабый рыночный спрос, более высокое давление на запасы и большие риски. Рост в месячном исчислении в основном связан с недостаточным рыночным спросом и снижением продаж в прошлом месяце, говорится в сообщении ассоциации.

Несмотря на уверенное восстановление спроса после первомайских праздников и недостаточное предложение микрочипов для автомобильной электроники, запасы могут удовлетворить рыночный спрос в ближайшие два месяца, говорится в сообщении.

Субиндекс запасов, рыночного спроса и среднесуточных продаж снизился в апреле, в то время как индекс сотрудников и индекс операционных условий росли месяц за месяцем.

Продажи автомобилей в Китае выросли на 74,9% в годовом исчислении до 2,53 млн единиц в марте, показали данные Китайской ассоциации автопроизводителей.