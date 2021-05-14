Иерусалим, , 03:38 — REGNUM Просьбу властей Египта о гуманитарном перемирии с сектором Газа отклонило руководство Израиля по итогам переговоров в израильском городе Тель-Авив, 14 мая передает телеканал Al-Arabia со ссылкой на свои источники.

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При этом египетская делегация, ранее прибывшая на консультации, полсле встречи покинула территорию еврейского государства из-за опасений по поводу начала военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригада аль-Кассам» выпустило в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод 50 ракет.

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