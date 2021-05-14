Пекин, , 03:36 — REGNUM Китайский гигант в сфере телекоммуникаций компания Huawei представила план действий по «оживлению» 1000 умных фабрик с помощью своего решения 5GtoB в попытке ускорить процесс индустриализации Китая, сообщает агентство Синьхуа.

«После более чем двухлетней практики, 5GtoB решил многие проблемы в области технологий и промышленной экологии. Мы преобразуем некоторые из пилотных проектов в модели, которые могут быть воспроизведены в больших масштабах. Мы будем сотрудничать с нашими партнерами по всей производственной цепочке, чтобы оживить 1000 умных фабрик 5G», — сказал исполнительный директор Huawei Райан Дин.

Ранее Дин заявил, что, опираясь на свой опыт в области вычислений и цифровизации отрасли, Huawei работала с операторами и другими отраслевыми партнерами над разработкой 5GtoB, которое представляет собой универсальное решение, охватывающее продажи, операции и услуги.

Китай придает большое значение разработке своей стратегии «5G + Промышленный Интернет», которая упоминается в отчете о работе центрального правительства в течение четырех лет подряд.

По данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, в Китае строится более 1100 проектов «5G + Промышленный Интернет», охватывающих 22 отрасли промышленности, включая производство цемента, автомобилей, нефтехимии, сталелитейную промышленность, горнодобывающую промышленность и нефтяные месторождения.