Пекин, , 03:31 — REGNUM Сектор складских хранилищ Китая продолжил расширяться в апреле, причем темпы роста увеличились по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют отраслевые данные, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс, отслеживающий развитие сектора, вырос на 2,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 55% в апреле, согласно исследованию, совместно опубликованному Китайской федерацией логистики и закупок и компанией CMST Development Co., Ltd.

Значения выше 50% указывают на расширение сектора, в то время как значения ниже 50 отражают его сокращение. По мере того, как экономика Китая продолжает свое стабильное восстановление, деловая активность в секторе складского хранения заметно возросла, если верить документу.

Субиндекс складских запасов в конце месяца вырос на 0,9 процентных пункта до 56,9%, при этом запасы ископаемых, строительных материалов и химический продукции значительно выросли.

Субиндекс новых бизнес-заказов вырос на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем до 57,5%, а субиндекс ожиданий деловой активности составил 62,7%.

Новые факторы роста и потребительская активность набирают обороты, поддерживая спрос на складские мощности. В исследовании отмечается, что сектор складского хранения сохранит свое стабильное расширение в ближайшем будущем.