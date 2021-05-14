Каракас, , 03:24 — REGNUM Бывший полицейский Онан Иригойен признан виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами и приговорен к 25 годам тюремного заключения судом венесуэльского штата Ансоатеги. Об этом 13 мая сообщается на сайте Верховного суда Венесуэлы.

В 2017 году экс-сотрудник полиции застрелил Сесара Перейру — участника антиправительственной акции в Ансоатеги.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в ходе бунта в одной из тюрем города Гуанаре в Венесуэле сотрудники нацгвардии застрелили 17 заключенных.

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