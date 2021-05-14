Нью-Йорк, США, , 03:42 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить боевые действия. Об этом утром 14 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Из уважения к духу праздника Курбан-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чём не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всём регионе», — написал Гутерреш.

К прекращению огня, «диалогу, спокойствию и миру» израильтян и палестинцев также призвал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в секторе Газа в результате авиаударов военно-воздушных сил Израиля, продолжающихся с 10 мая, оказалось полностью разрушено более 500 жилых строений.

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