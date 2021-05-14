Фукусима , Япония, , 03:18 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0 у берегов японской префектуры Фукусима, сообщает метеорологическое агентство Японии.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился по координатам 37,7 градуса северной широты и 141,8 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 40 километров. Эксперты оценили интенсивность подземных толчков в 4 балла. Пока сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая землетрясение магнитудой 4,7 произошло в китайской провинции Юньнань. Очаг подземных толчков находился в уезде Шидянь на глубине 8 километров. Пострадавших не было.