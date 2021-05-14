Пекин, , 03:17 — REGNUM Мусульмане Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая 13 мая отметили праздник Ураза-Байрам, который знаменует окончание священного для ислама месяца Рамадан, сообщает агентство Синьхуа.

После посещения мечетей ранним утром мусульмане различных этнических меньшинств станцевали в таких местах, как площадь перед мечетью Ид Ках в Кашгаре и Международный большой базар в Урумчи в честь праздника.

Веселая музыка и танцы привлекли множество туристов, которые присоединились к празднованию. Многие местные жители ходили в киоски и супермаркеты, чтобы купить фестивальные продукты.

«Мы берем выходной на Ураза-Байрам. Мы можем в полной мере насладиться праздником и навестить наших родственников и друзей благодаря эффективным мерам профилактики и борьбы с эпидемией», — сказал житель Турфана Нурбия.

Примерно 20 млн мусульман в Китае отпраздновали это событие. Торжества также прошлись и в других регионах страны с мусульманским населением, таких как Цинхай, Ганьсу и Нинся.

Во время Рамадана, девятого месяца года по исламскому календарю, мусульмане постятся от восхода до заката. Дети, пожилые люди и слабые не должны соблюдать пост.