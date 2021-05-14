Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Гражданам США, намеревающимся посетить Израиль или Палестину в ближайшее время, следует пересмотреть свои планы, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

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В ведомстве указали, что столкновения и ракетные обстрелы в секторе Газа и Израиле продолжаются. В связи с этим для путешественников возникает повышенная опасность попадания в зону столкновений.

«Отмечается заметный рост протестов и насилия, они могут продолжиться», — отметили в Госдепартаменте США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Израиль подсчитал количество ракет, выпущенных с палестинской территории в ходе обстрелов. По данным израильской армии, было выпущено не менее 1750 ракет. В свою очередь в секторе Газа заявили, что от ударов Израиля оказались разрушенными более 500 жилых домов.