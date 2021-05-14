Пекин, , 03:12 — REGNUM Министерство общественной безопасности Китая опубликовало новый список из 10 наиболее разыскиваемых беглецов, причастных к крупным преступлениям, связанным с культурными реликвиями, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Это уже шестой подобный список беглецов, разыскиваемых полицией на фоне активизации усилий страны по борьбе с преступлениями, связанными с культурными реликвиями, включая разграбление гробниц, кражу, а также продажу и незаконный оборот культурных реликвий, говорится в сообщении министерства.

Полиция подталкивает общественность давать наводки и сообщать о преступлениях, связанных с культурными реликвиями, предлагая вознаграждение тем, кто предоставляет полезную информацию.