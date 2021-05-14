Москва, , 03:11 — REGNUM В арбитраж Москвы от Минпромторга России поступил многомиллионный иск, адресованный крупному российскому производителю микросхем — ПАО «Микрон» из одноимённой группы. Претензии ведомства к предприятию начнут рассматривать 26 июля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 7 мая 2021 года, а 11 мая его приняла судья Крикунова. Сумма претензий составляет 150 млн рублей, но детали пока не сообщались.

На сайте ПАО уточняется, что предприятие является крупнейшим производителем и экспортёром микроэлектроники в России. Юрлицо было учреждено в 1994 году, учредителем выступало Госимущество. На 31 марта 2021 года крупным акционером ПАО являлось АО «Элемент» с долей 89%.