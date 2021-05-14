Сучжоу, Китай, , 03:10 — REGNUM Город Сучжоу в восточно-китайской провинции Цзянсу разработал план по продвижению наследия искусства вышивки и активизации местной вышивальной промышленности, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Согласно плану, опубликованному Новым районом города 12 мая, он будет работать над обучением талантов, созданием контента и развитием промышленности, чтобы передать традиции вышивки Сучжоу, одной из четырех известных разновидностей вышивки в Китае, и поощрять инновации в этой области.

Район будет оказывать поддержку своим средним и начальным школам в создании классов или школьных клубов, связанных с вышивкой Сучжоу, и будет приглашать художников по вышивке преподавать в школах.

Он также будет поощрять оригинальные дизайны вышивки и связанные с ними культурные продукты, а также сотрудничество с брендами в других областях, чтобы сделать вышивальные изделия более практичными.

К концу прошлого года в округе насчитывалось более 8400 человек, занятых вышивкой и смежными отраслями промышленности, а годовой объем продаж вышивальной промышленности округа превысил 1 млрд юаней (около $155 млн).