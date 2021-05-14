Катманду, , 03:09 — REGNUM Действующий премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли переназначен на эту должность решением непальского президента Бидхьи Деви Бхандари, 13 мая сообщило издание The Kathmandu Post.

Ранее глава правительства проиграл голосование по вотуму доверия в парламенте. Президент предоставила оппозиционным партиям время для выдвижения своего кандидата на должность премьер-министра.

Однако оппозиции не удалось определиться с кандидатурой. В итоге премьер-министром по закону стал лидер крупнейшей в парламенте Непальской коммунистической партии — Кхадга Прасад Шарма Оли.

Напомним, в ходе вотума доверия парламента Непала в поддержку Кхадгу Прасада Шарму Оли проголосовали только 93 депутата из 232. Еще 124 парламентария выступили против, а 15 — воздержались.