Пекин, , 03:04 — REGNUM Старший законодатель в восточно-китайской провинции Цзянси Ши Вэньцин был обвинен в получении взяток и незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщила Верховная народная прокуратура Китая, передает 13 мая агентство Синьхуа.

Ши, являющийся бывшим заместителем директора Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзянси, якобы воспользовался занимаемыми им постами в провинциях Хэйлунцзян и Цзянси, чтобы зарабатывать на лоббировании интересов третьих лиц и приял «огромную сумму денег и множество дорогих подарков», говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что у него было обнаружено незаконное огнестрельное оружии. Дело Ши было расследовано Национальной надзорной комиссией и полицией города Наньчан, прежде чем было передано прокуратуре.

После назначения Верховной народной прокуратуры, Муниципальная народная прокуратура Нинбо в провинции Чжэцзян рассмотрела дело и подала его в Муниципальный промежуточный народный суд Нинбо, говорится в заявлении.