Москва, , 02:59 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск банка «Траст», подконтрольного Центробанку России, и взыскал с АО «Открытие Холдинг» почти 35 млрд рублей. Решение суда пока не обнародовано, а также может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дело слушалось с января 2021 года. Общая сумма претензий составляла 34 748 660 697,13 рубля. В основе спора лежал договор займа, который был выдан ответчику в 2015 года, когда группа «Открытие» стала санатором банка «Траст». На поддержание последнего и был предоставлен заём.

Сумма основного долга в суде была заявлена на уровне 28 млрд рублей. Помимо этого, истец потребовал взыскать с компании неустойку в размере 2,119 млрд рублей и 4,628 млрд рублей процентов за период с 1 апреля 2018 года по 30 декабря 2020 года. Среди требований было взыскание процентов и неустойки за период вплоть до фактического исполнения решения суда.

В карточке дела 13 мая 2021 года появилась запись судьи Нечипоренко — «иск удовлетворить полностью», но само решение пока не обнародовано. Третьим лицом в споре участвовала госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, на сегодня «Открытие Холдинг» пытается обанкротиться. С аналогичным требованием выступил и «Траст», к которому в конце апреля 2021 года присоединился ВТБ Банк. Заседание назначено на 26 мая.