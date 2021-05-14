Гуйян, Китай, , 02:59 — REGNUM Бывший заместитель председателя провинциального комитета Народного политического консультативного совета Хайнани Ван Юн, был обвинен в получении взяток и предстал перед Промежуточным народным судом столицы Гуанси-Чжуанского автономного района города Гуйлиня на юге Китая, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Ван был обвинен в том, что он воспользовался своими занимаемыми должностями на Хайнани в период с 2000 по 2020 год для получения выгоды и лоббирования интересов других лиц при одобрении проектов, заключении контрактов и продвижении по службе.

В свою очередь, по данным прокуратуры, он принял денег и подарков на сумму более 90,47 млн юаней (около $14 млн). Ван признал себя виновным и выразил раскаяние. В судебном процессе приняли участие законодатели, политические советники, представители прессы и общественности. Приговор Вану будет объявлен позже.