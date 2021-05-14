Бейрут, , 02:56 — REGNUM Силы безопасности Ливана опровергают причастность ливанского движения «Хезболла» к ракетным обстрелам Израиля, передает телеканал al-Manar TV.

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По его данным, боеприпасы запустили палестинские беженцы, находящиеся в лагере аль-Рашидийя, в поддержку палестинских радикалов. Ливанские силовики подчеркивают, что причастных к запуску ракет уже арестовали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о трех ракетах, пущенных с территории Ливана по северу Израиля. Ливанский новостной портал Elnashra утверждал, что к обстрелу причастно движение «Хезболла». Отмечалось, что пострадавших или разрушений в результате обстрела не было.

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